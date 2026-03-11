MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νεκρός πεζός μετά από παράσυρση από νταλίκα στην Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην εθνική οδό Τρικάλων – Λάρισας, στο ύψος της ΒΙΟΣΕΡ και στο ρεύμα προς Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, και ενώ στο σημείο επικρατούσε περιορισμένη ορατότητα, μια νταλίκα παρέσυρε έναν πεζό που κινούνταν στη μέση του οδοστρώματος. Από τη σφοδρή παράσυρση ο άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη σορό στο νοσοκομείο.

Η ταυτότητα του θύματος παραμένει άγνωστη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κανείς δεν τον έχει αναζητήσει μέχρι στιγμής. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Τρίκαλα

