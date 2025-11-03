Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο στην Παραμυθιά – Εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς πεσμένος στο οδόστρωμα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Παραμυθιά, με θύμα έναν 57χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με το paramythia-online.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς πεσμένος στο οδόστρωμα, ανάμεσα στα χωριά Παγκράτι και Σεβαστό.

Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον 55χρονο στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο άτυχος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας Παραμυθιάς.