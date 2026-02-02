Νεκρός ο 46χρονος που είχε παρασυρθεί από ΙΧ στις Σέρρες – Ο οδηγός τον εγκατέλειψε βαριά τραυματισμένο

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 46χρονος που είχε παρασυρθεί την προηγούμενη Δευτέρα από Ι.Χ. αυτοκίνητο, καθώς κινούταν πεζός στην πόλη των Σερρών. Το τροχαίο με εγκατάλειψη έγινε το απόγευμα της 26ης Ιανουαρίου.

Ο 46χρονος είχε τραυματιστεί βαριά και νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα βαριά του τραύματα και άφησε την τελευταία του πνοή.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, που κατηγορείται επιπλέον ότι εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος. Μετά τη σύλληψή του κλήθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές των Σερρών και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.