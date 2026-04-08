Νεκρός ο 28χρονος που αγνοούνταν στην Καισαριανή – Είχε μεταβεί μόνος του στα επείγοντα νοσοκομείου, όπου κατέληξε

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση 28χρονου που είχε εξαφανιστεί από την Καισαριανή.

Ο νεαρός είχε εξαφανιστεί από την περιοχή την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, ο 28χρονος μετέβη την Κυριακή 5 Απριλίου στα επείγοντα νοσοκομείου μόνος του και στη συνέχεια κατέληξε, ωστόσο είχε καταγραφεί ως άνδρας αγνώστων στοιχείων.

Η σορός του άτυχου άνδρα ταυτοποιήθηκε σήμερα 8 Απριλίου. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση χθες Μεγάλη Τρίτη (07/04) και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.