MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νεκρός ο 28χρονος που αγνοούνταν στην Καισαριανή – Είχε μεταβεί μόνος του στα επείγοντα νοσοκομείου, όπου κατέληξε

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση 28χρονου που είχε εξαφανιστεί από την Καισαριανή.

Ο νεαρός είχε εξαφανιστεί από την περιοχή την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, ο 28χρονος μετέβη την Κυριακή 5 Απριλίου στα επείγοντα νοσοκομείου μόνος του και στη συνέχεια κατέληξε, ωστόσο είχε καταγραφεί ως άνδρας αγνώστων στοιχείων.

Η σορός του άτυχου άνδρα ταυτοποιήθηκε σήμερα 8 Απριλίου. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση χθες Μεγάλη Τρίτη (07/04) και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Καισαριανή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

