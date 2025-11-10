MENOY

Νεκρός νεαρός σε τροχαίο στην Κορινθία – Το αγροτικό του καρφώθηκε σε ελιά – Βίντεο και φωτο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο με έναν νεαρό να χάνει τη ζωή του και άλλους δύο να τραυματίζονται σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κορινθία.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Χιλιομόδι-Κουταλά, κοντά στον Κουταλά όταν ένα αγροτικό στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό των άλλων δύο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Κορινθία Τροχαίο δυστύχημα

