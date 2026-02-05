MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νεκρός άντρας που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου στη Λάρισα

THESTIVAL TEAM

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στην οδό Φαρσάλων, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ένας άνδρας ηλικίας 70-75 ετών έχασε τη ζωή του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.

