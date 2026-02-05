MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στην Θηβών-Χαλκίδας: Άμορφη μάζα σιδερικών το αυτοκίνητό του – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (05.02.2026) στην εθνική οδό Θηβών-Χαλκίδας, όταν 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Όλα δείχνουν πως ένας από τους δύο οδηγούς έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε πλαγιομετωπικά στο δεύτερο όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της Θηβών-Χαλκίδας. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 57χρονος οδηγός ενώ ο δεύτερος οδηγός ηλικίας 52 χρόνων τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Αυτοκίνητα

Στην επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων επιχείρησαν 3 πυροσβέστες με 1 όχημα.

Τροχαίο δυστύχημα

