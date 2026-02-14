MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νεκρός 55χρονος σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμενε στην Ηγουμενίτσα, βρέθηκε ένας 55χρονος ο οποίος είχε επισκεφθεί την περιοχή προερχόμενος από τη Βόρεια Ελλάδα.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον θάνατό του το μεσημέρι της Παρασκευής από το ΕΚΑΒ το οποίο είχε κληθεί στο κατάλυμα.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr τον 55χρονο εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικος του ο οποίος άμεσα ζήτησε τη συνδρομή του ΕΚΑΒ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο στο ξενοδοχείο.

Παρά την προσπάθεια που έγινε από τους διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Τα αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία- νεκροτομή.

Ηγουμενίτσα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΑΛΑΡΑ 10 ώρες πριν

Φούρνος στη Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο με “ανθοδέσμες” από κατακόκκινα κρουασάν

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Λωρίδα της Γάζας: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέστειλαν την παροχή “μη αναγκαίων” ιατρικών υπηρεσιών σε μεγάλο νοσοκομείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πού θα κυμανθούν οι τιμές της λαγάνας την Καθαρά Δευτέρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Λούτσα: “Με το ζόρι αναπνέουν, είναι σε σοκ”, λέει η αδερφή του 15χρονου οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε καπνοδόχο εστιατορίου – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Έσπασε καφετέρια στον Βόλο και έκλεψε 300 ευρώ – “Μου έριξαν χάπια στον καφέ” είπε ο κατηγορούμενος