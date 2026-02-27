Νεκρός 17χρονος στην Κόρινθο, έφερε τραύματα από μαχαίρι
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία του Λουτρακίου μετά την φονική συμπλοκή ανάμεσα σε άτομα με αποτέλεσμα έναν ανήλικο νεκρό και έναν βαριά τραυματισμένο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr η συμπλοκή σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα τα ξημερώματα σε δρόμο στο Λουτράκι. Οι αστυνομικοί έπειτα από ενημέρωση στο τηλεφωνικό κέντρο του “100” εντόπισαν νεκρό απο μαχαιριές έναν 17χρονο ελληνικής καταγωγής ενώ εντοπίστηκε και ένας συνομήλικος του με πολλαπλά τραύματα, πάλι από μαχαίρι.
Ο τραυματίας εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασης του μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Προς το παρόν τα κίνητρα της συμπλοκής παραμένουν άγνωστα όπως επίσης και αν συμμετείχαν και άλλα άτομα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κώστας Δόξας: Αν ποτέ κάποιος άντρας στο ενδοοικογενειακό του περιβάλλον φάει ξύλο, να το δηλώνει
- Λέρος: Θύμα κακοποίησης από τον πατέρα του ο 18χρονος – Του είχε πετάξει κοπίδι και τον είχε γρονθοκοπήσει ενώ ήταν ξαπλωμένος κάτω
- Bobby J. Brown: Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 62 ετών, εγκλωβίστηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αχυρώνα