Νεκρός 17χρονος στην Κόρινθο, έφερε τραύματα από μαχαίρι

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία του Λουτρακίου μετά την φονική συμπλοκή ανάμεσα σε άτομα με αποτέλεσμα έναν ανήλικο νεκρό και έναν βαριά τραυματισμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr η συμπλοκή σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα τα ξημερώματα σε δρόμο στο Λουτράκι. Οι αστυνομικοί έπειτα από ενημέρωση στο τηλεφωνικό κέντρο του “100” εντόπισαν νεκρό απο μαχαιριές έναν 17χρονο ελληνικής καταγωγής ενώ εντοπίστηκε και ένας συνομήλικος του με πολλαπλά τραύματα, πάλι από μαχαίρι.

Ο τραυματίας εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασης του μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Προς το παρόν τα κίνητρα της συμπλοκής παραμένουν άγνωστα όπως επίσης και αν συμμετείχαν και άλλα άτομα.

