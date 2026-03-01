Νεκρή σε ρέμα βρέθηκε γυναίκα που αγνοούνταν στο Αγρίνιο

Βρέθηκε νεκρή η γυναίκα που αγνοούνταν από χθες Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στην Αγία Παρασκευή (Ζελίχοβο) Αγρινίου.

Όπως αναφέρει το agriniosite.gr η γυναίκα φέρεται να έφυγε από το σπίτι της, με τον σύζυγό της να δηλώνει την εξαφάνισή της, γεγονός που κινητοποίησε δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Στις έρευνες συνέδραμε και δύναμη της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους όπου μετά από πολύωρες αναζητήσεις η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ρέμα της περιοχής, από τους σκύλους της ΕΜΑΚ. Ήταν μητέρα δύο παιδιών.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα προσδιοριστούν από τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.