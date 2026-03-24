Νέες καταγγελίες για τον Γιώργο Τσαγκαράκη: Μήνυση σε βάρος του για πλαστό πίνακα του Μυταρά

Νέες καταγγελίες έγιναν στην ΕΛ.ΑΣ. για τον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη ο οποίος συνελήφθη για πώληση πλαστών έργων τέχνης και κατοχή αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, χθες Δευτέρα (23/3) πέρασε το κατώφλι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ένας ιδιώτης και κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη καθώς, όπως κατήγγειλε, διαπίστωσε πως ο γκαλερίστας του είχε πουλήσει πλαστό πίνακα του γνωστού ζωγράφου Δημήτρη Μυταρά.

Ειδικότερα, ο καταγγέλλων ανέφερε πως απευθύνθηκε σε ιδιώτη πραγματογνώμονα ο οποίος τον διαβεβαίωσε πως το έργο που είχε αγοράσει πριν λίγο καιρό ως γνήσιο, ήταν πέρα για πέρα πλαστό.

Παράλληλα, πολλοί είναι οι πολίτες που επικοινωνούν καθημερινά με την ΕΛ.ΑΣ. και ζητούν πληροφορίες προκειμένου να διαπιστώσουν αν τα κοσμήματα που έχουν αγοράσει από την επιχείρηση του κατηγορουμένου είναι γνήσια.

Μάλιστα ένας άνδρας φέρεται να έχει καταγγείλει πως ενώ πλήρωσε για την αγορά κάποιων κοσμημάτων, εν τέλει δεν τα παρέλαβε ποτέ.

Αυτή την ώρα ο κ. Τσαγκαράκης βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Κατά πληροφορίες το κατηγορητήριο αναφέρει πως από τα 321 έργα που βρέθηκαν στη κατοχή του γκαλερίστα, μόνο τα 7 ήταν γνήσια. Σχετικά με το Ευαγγέλιο του 1745 που στάθηκε η αφορμή για την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ο συνήγορός του, αναφέρει ότι το απέκτησε με πλήρη νομιμότητα.

«Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση», επισήμανε χαρακτηριστικά.