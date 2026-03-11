MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη – Τρία περιστατικά με περισσότερα από 100 άτομα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τρία νέα περιστατικά άφιξης μεταναστών στα νότια παράλια του Ηρακλείου, καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη.

Τα ξημερώματα εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 40 άτομα να πλέει στη θαλάσσια περιοχή νότια – νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων του δήμου Φαιστού. Στην περιοχή κατέπλευσε σκάφος του Λιμενικού Σώματος και με την συνδρομή φορτηγού πλοίου με σημαία Μάλτας στο οποίο επιβιβάστηκαν οι αλλοδαποί, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου.

Αλλοδαποί εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί νωρίς το πρωί σε παραλία κοντά στον οικισμό της Άρβης του δήμου Βιάννου. Πρόκειται για 33 άτομα, όλοι άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, όπου έγιναν οι διαδικασίες καταγραφής τους.

Ακολούθησε ο εντοπισμός μιας ακόμα, ομάδας μεταναστών οι οποίοι αποβιβάστηκαν στον παραθαλάσσιο οικισμό Τρεις Εκκλησιές του δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Πρόκειται για 34 άνδρες οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και φιλοξενούνται στο κτίριο του παλαιού ψυγείο εντός του χώρου του λιμανιού.

