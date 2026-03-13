Νεαροί Ρομά παρενόχλησαν και επιτέθηκαν σε κορίτσια στο κέντρο του Αγρινίου
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τουλάχιστον δέκα νεαροί Ρομά παρενόχλησαν και επιτέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (11/3) σε τρία κορίτσια στο κέντρο του Αγρινίου, σύμφωνα με καταγγελία του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παναιτωλίου, Βασίλη Τσέλιου.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το sinidisi.gr, η ομάδα των Ρομά ούρλιαζε πάνω από τα κεφάλια τους και ένας εξ αυτών τράβηξε τα μαλλιά μιας νεαρής προκειμένου να της κλέψει το κινητό της τηλέφωνο.
Ο κ. Τσέλιος κάλεσε την Αστυνομία και οι νεαροί Ρομά τράπηκαν σε φυγή. Νωρίτερα, του είχαν ζητήσει να μην ανακατεύεται.
Όπως αναφέρει, δεν είναι η πρώτη φορά που νεαροί Ρομά κάνουν παρενοχλούν άλλα παιδιά, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τραγωδία στον Πύργο: Νεκρός ο 18χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου
- Θεοδωρικάκος: Με το πλαφόν στο κέρδος προστατεύουμε τους πολίτες από την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια
- Φάμελλος από Θεσσαλονίκη: Να παραμείνει δημόσια η ΔΕΘ-Helexpo – Κατασκευή νέου εκθεσιακού κέντρου, όχι αναπαλαίωση του Βελλιδείου