Νέα συμπλοκή σε καφετέρια στο Αίγιο: Δύο τραυματίες, μία σύλληψη

Νέο συμπλοκή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/4) στο Αίγιο, στην οδό Κορίνθου, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε και ξυλοκόπησε δύο νεαρούς που βρίσκονταν σε καφετέρια της περιοχής. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aigiovoice.gr, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή σύνδεση των δύο περιστατικών, με το σημερινό επεισόδιο να εξετάζεται ως πράξη αντεκδίκησης για τα όσα προηγήθηκαν στα Σελιανίτικα.

Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι εμπλεκόμενοι στις δύο συμπλοκές.

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία σύλληψη, ενώ παράλληλα οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση των δραστών που φέρονται να εμπλέκονται στα περιστατικά, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπολοίπων.