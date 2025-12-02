Νέα Σμύρνη: 29χρονος απειλούσε ανήλικους με μαχαίρι και τους έπαιρνε τα κινητά
THESTIVAL TEAM
Κυκλοφορούσε με κράνος και μηχανή μικρού κυβισμού και απειλούσε ανήλικους με μαχαίρι για να αρπάζει κινητά τηλέφωνα και μικρά χρηματικά ποσά, αναφέρεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 29χρονου που συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη.
Σύμφωνα με την έρευνα της Ασφάλειας Νέας Σμύρνης εντοπίστηκε η μηχανή και ο ρουχισμός του 29χρονου ενώ αναζητείται ο συνεργός του, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Η σύλληψη του 29χρονου έγινε στις 17 Νοεμβρίου, ενώ πλέον έχουν ταυτοποιηθεί όλα τα περιστατικά σε βάρος του. Είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για ανάλογη δράση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση λέει ψέματα, δεν είναι πρόβλημα η βιωσιμότητα των καταστημάτων των ΕΛΤΑ
- Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναβαθμίζει το νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
- Μαρινάκης: Διάλογος “ναι” με τους αγρότες αλλά όχι ταλαιπωρία, μπλοκάρισμα και μια στρατηγική που κάνει κακό στην κοινωνία