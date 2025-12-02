Νέα Σμύρνη: 29χρονος απειλούσε ανήλικους με μαχαίρι και τους έπαιρνε τα κινητά

Κυκλοφορούσε με κράνος και μηχανή μικρού κυβισμού και απειλούσε ανήλικους με μαχαίρι για να αρπάζει κινητά τηλέφωνα και μικρά χρηματικά ποσά, αναφέρεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 29χρονου που συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ασφάλειας Νέας Σμύρνης εντοπίστηκε η μηχανή και ο ρουχισμός του 29χρονου ενώ αναζητείται ο συνεργός του, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Η σύλληψη του 29χρονου έγινε στις 17 Νοεμβρίου, ενώ πλέον έχουν ταυτοποιηθεί όλα τα περιστατικά σε βάρος του. Είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για ανάλογη δράση.