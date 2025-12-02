MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέα Σμύρνη: 29χρονος απειλούσε ανήλικους με μαχαίρι και τους έπαιρνε τα κινητά

|
THESTIVAL TEAM

Κυκλοφορούσε με κράνος και μηχανή μικρού κυβισμού και απειλούσε ανήλικους με μαχαίρι για να αρπάζει κινητά τηλέφωνα και μικρά χρηματικά ποσά, αναφέρεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 29χρονου που συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ασφάλειας Νέας Σμύρνης εντοπίστηκε η μηχανή και ο ρουχισμός του 29χρονου ενώ αναζητείται ο συνεργός του, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Η σύλληψη του 29χρονου έγινε στις 17 Νοεμβρίου, ενώ πλέον έχουν ταυτοποιηθεί όλα τα περιστατικά σε βάρος του. Είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για ανάλογη δράση.

Νέα Σμύρνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Σιμόπουλος για την ταυτοποίηση δραστών της επίθεσης στο γραφείο του: “Η κυβέρνηση να ενισχύσει το νομικό πλαίσιο για τέτοιες ενέργειες”

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Μπορώ να νιώθω ένοχος για κάτι εντελώς απροσδιόριστο, είμαι σχεδόν εθισμένος σε αυτό το συναίσθημα

ΚΑΙΡΟΣ 19 ώρες πριν

Πάνω από 1.000 χιλιοστά βροχής στα Τζουμέρκα μόνο τον Νοέμβριο – Οι 10 περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 6 ώρες πριν

Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη τo μεγαλύτερο φεστιβάλ τατουάζ των Βαλκανίων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Κ. Μητσοτάκης: Δεν βλέπω την πολιτική ως καριέρα, θα υπάρξει ζωή και μετά την πολιτική

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τον 16χρονο που καταδίωκαν 30 αστυνομικοί! Δείτε πρόστιμο που θα πληρώσει