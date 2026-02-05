Νέα Πέραμος: Καταθέτει ο πατέρας του 27χρονου μετά το “δεν γνωρίζω τίποτα” που είπε η σύντροφός του

Ενώπιον του αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο πατέρας του 27χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Ο 50χρονος θα ερωτηθεί για όλα και ειδικά για τις πρόσφατες δηλώσεις του ότι η πρώην σύζυγός του και μητέρα του 27χρονου όσο και η σύντροφος του με καταγωγή από την Αλβανία, γνωρίζουν ποιοι κρύβονται πίσω από την αρπαγή και την εκτέλεσή του.

Παράλληλα οι αστυνομικοί θα υποβάλουν ερωτήσεις και για τα άτομα με τα οποία διατηρούσε στενές επαφές το θύμα καθώς, ο 50χρονος, είχε κάνει λόγο για κακές παρέες.

Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν πως η σχέση του 27χρονου με τον πατέρα του δεν περνούσαν και την καλύτερη φάση τους, κυρίως λόγω της περιουσίας που είχε αφήσει ο παππούς στο θύμα. Άλλωστε, και ο ίδιος ο πατέρας, και πάλι δημόσια, είχε υποστηρίξει ότι υποπτευόταν τον γιο του για την πυρπόληση δύο οχημάτων του περίπου 2,5 μήνες πριν, σημειώνοντας στη συνέχεια πως ίσως να ήταν και μήνυμα προς τον 27χρονο.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις προκειμένου αφενός να εντοπίσουν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι απαγωγείς και αφετέρου να εντοπίσουν τυχόν άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με το θύμα πριν τη δολοφονία αλλά και ύποπτες κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Την Τρίτη (3/2) η σύντροφος του θύματος πέρασε το κατώφλι της ΓΑΔΑ και έδωσε πολύωρη κατάθεση. Η γυναίκα ανέφερε στις Αρχές πως δεν γνωρίζει κάτι σχετικό με την υπόθεση και πως ο 27χρονος δεν της είχε εκφράσει ανησυχίες για κάποιο ζήτημα. «Δεν ξέρω αν είχε μπλέξει σε παράνομες δραστηριότητες, ούτε μπορώ να υποθέσω ποιος θα ήθελε το κακό του. Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου» υποστήριξε.

Παράλληλα οι αστυνομικοί έκαναν πολλές ερωτήσεις στη γυναίκα για τον κύκλο γνωριμιών του θύματος προκειμένου να διαπιστώσουν με ποιους είχε συχνή επαφή ή αν υπήρχαν κοντά του άτομα που ενδεχομένως θα ήθελαν το κακό του.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση και ερωτήματα είναι ότι οι δράστες δεν επικοινώνησαν με την οικογένεια του 27χρονου, ούτε εξέφρασαν κάποια συγκεκριμένη απαίτηση.

