Νέα Πέραμος: “Γνωρίζουν όλοι και οι φίλοι του που δεν μιλάνε”, λέει ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε

Τα κομμάτια του «παζλ» γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο προσπαθούν να συμπληρώσουν οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών προκειμένου να βρουν αφενός το κίνητρο της εκτέλεσης και αφετέρου ποιοι ήταν οι φυσικοί αυτουργοί που εκτέλεσαν το συμβόλαιο θανάτου τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο πατέρας του 27χρονου, Σταύρος Βροντάκης, δηλώνει πως υπάρχουν άτομα που γνωρίζουν και δεν μιλάνε: «Γνωρίζουν όλοι και οι φίλοι του ακόμα που δεν μιλάνε. Στην Ασφάλεια ήρθαν δύο-τρία παιδάκια, αυτά ήταν για babylino. Τα άλλα παιδάκι που ήταν; (…) Ξέρω ότι είχε πολλούς φίλους. Ο γιος μου είχε τη μισή Ελευσίνα και τον μισό Ασπρόπυργο», είπε στο MEGA.

Ο κ. Βροντάκης αναμένεται να δώσει κατάθεση την Πέμπτη. Ο ίδιος υποστηρίζει πως υποψιαζόταν ότι κάτι μπορεί να συμβεί «και είχα πει δύο κουβέντες επειδή είχε γίνει το ατύχημα (τροχαίο) και έμαθα ότι ήταν μέσα στο αμάξι αυτό το άτομο».

«Είχε πει πως κινδύνευε»

Στη συνέχεια ζήτησε από την πρώην σύζυγό του και μητέρα του 27χρονου να «πει γιατί έφυγε και πήγε Κρήτη. Γιατί κινδύνευε». «Η ίδια έχει πει στον γιο μου ότι κινδύνευε και αυτός και όλη η οικογένεια. Να μας πει από πού κινδύνευε, να ανοίξουν τα στόματά τους. Η κυρία δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη, δεν έχει γεννηθεί εκεί, ούτε τίποτα. Να βγει στον αέρα να πει».

«Ο γιος μου όταν πέθανε η μάνα μου, κληρονόμησε και έπαιρνε και ενοίκια. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να παίρνει ενοίκια το παιδί μου. Ήμουν και εγώ κληρονόμος και η ανιψιά μου γιατί μέσα σε αυτό το κτίριο που έχουμε είναι και αυτή», ανέφερε σε άλλο σημείο.



«Αν η Ασφάλεια τα κοίταγε καλύτερα αυτά ο γιος μου να ζούσε»

Ο πατέρας αναφέρθηκε επίσης και στον εμπρησμό δύο αυτοκινήτων και ενός φορτηγού ιδιοκτησίας του, περίπου δύο μήνες πριν το έγκλημα. «Τα αυτοκίνητα πριν δύο μήνες που εγώ δεν έχω εχθρούς, αν η Ασφάλεια τα κοίταγε καλύτερα αυτά ο γιος μου να ζούσε. Εγώ κάνω μεταφορές, δουλεύω με εταιρείες σοβαρές. Εγώ έχω δύο φορτηγά και κάνω αυτό το επάγγελμα εκτός από το βενζινάδικο που μου άφησε ο πατέρας μου και παίρνω ενοίκια και κάποια άλλα και δεν έχω κανέναν εχθρό. Ένας να βγει να μου πει έχεις εχθρό».