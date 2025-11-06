MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια – Δύο προσαγωγές, φέρεται να σχετίζονται με την οικογένεια Καργάκη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Νέα επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών για το μακελειό στα Βορίζια πραγματοποίησαν τοι πρωί της Πέμπτης αστυνομικοί της ΕΛΑΣ προχωρώντας σε δύο προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι προσαχθέντες στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου φέρονται να έχουν σχέση με την οικογένεια του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Για την ώρα, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι προσαγωγές των δύο ατόμων έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή τους στην αιματηρή συμπλοκή ή για κατοχή κρυμμένων όπλων.

Αυτό που μεταφέρουν αστυνομικές πηγές είναι, πάντως, ότι υπάρχουν ευρήματα από τα σπίτια των δύο προσαχθέντων.

Βορίζια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

