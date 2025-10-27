MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την παραβατικότητα των ανηλίκων στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ειδική επιχειρησιακή δράση πραγματοποίησε χθες η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 103 ανήλικοι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες χθες (26-10-2025), σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά (103) ανήλικοι.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Θεσσαλονίκη

