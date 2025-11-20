“Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς” λέει ο δικηγόρος του τενίστα για το αυτοκίνητο που έτρεχε με 210 χλμ. στην Αττική Οδό

Μία διαφορετική οπτική για το περιστατικό που αφορά την κλήση και το πρόστιμο λόγω υπερβολικής ταχύτητας στην Αττική Οδό έδωσε ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, Θανάσης Παπαθανασίου, τονίζοντας ότι ο Έλληνας τενίστας δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος τη στιγμή της παράβασης.

Σύμφωνα με τον συνήγορο, το αυτοκίνητο οδηγούσε άλλο άτομο στο οποίο ο Τσιτσιπάς είχε παραχωρήσει το όχημά του, ενώ ο ίδιος καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Ο Θανάσης Παπαθανασίου υπογράμμισε ότι η παραχώρηση του αυτοκινήτου σε τρίτο πρόσωπο συμβαίνει συχνά και πως το ζήτημα έχει ήδη τακτοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί», δήλωσε στο tennisnews ο δικηγόρος του τενίστα.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου, όταν κάμερα της Αττικής Οδού κατέγραψε τη Lotus που ανήκει στον Στέφανο Τσιτσιπά να κινείται με ταχύτητα 210 χλμ./ώρα, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση κλήσης για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.