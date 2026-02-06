MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέα απάτη με SMS για δήθεν επίδομα θέρμανσης – Η προειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Για μια νέα απάτη μέσω SMS για δήθεν «επίδομα θέρμανσης» που στέλνουν επιτήδειοι σε κινητά πολιτών, προειδοποιεί η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ).

Σύμφωνα με ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ. στα social media, στο SMS αναφέρεται «Έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης» και περιλαμβάνεται ένας σύνδεσμος (link) που υποτίθεται ότι οδηγεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

«Έχεις λάβει SMS για το επίδομα θέρμανσης; Μην βιαστείς να το πατήσεις. Είναι απάτη», τονίζει η ΕΛ.ΑΣ. στην ανάρτησή της και προτρέπει τους πολίτες:

-Ελέγξτε πάντα τον αποστολέα
-Μην ανοίγετε συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα
-Μην κοινοποιείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία

Σημειώνεται ότι μέσασ στην εβδομάδα, η ΕΛ.ΑΣ. είχε απευθύνει σχετική προειδοποίηση και για άλλη περίτπωση απάτης μέσω SMS, που αναφερόταν σε πρόστιμο από παράβαση του ΚΟΚ.

