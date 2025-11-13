MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ναύπλιο: Κατέληξε ο ηλικιωμένος που έπεσε από μπαλκόνι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71χρονος που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας την Τετάρτη 12/11 το μεσημέρι στο Ναύπλιο.

Ο άτυχος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ναυπλίου, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του αποφασίστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας argolikeseidhseis.gr, δυστυχώς, ο 71χρονος κατέληξε στη διαδρομή, στο ύψος της Κορίνθου.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Εφέσου, όταν ο ηλικιωμένος, κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου. Περίοικοι αντιλήφθηκαν τι συνέβη και ενημέρωσαν τόσο την αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας.

Ναύπλιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αποφυλακίζονται με όρους οι δύο μηχανικοί για τις υπερκοστολογήσεις έργων στην Εγνατία Οδό

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Μάνος Ιωάννου: Είμαι τρία χρόνια σε σχέση, αλλά δεν θέλω να κάνω οικογένεια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ηρακλής: Ζορίστηκε αλλά κέρδισε την Σπάρτακ Πλέβεν στην European North Basketball League

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Τρύφωνας Σαμαράς: Αν έφευγα και πήγαινα στο αεροπλάνο, θα γινόταν όλο αυτό και μπορεί να μη ζούσα

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Νέος ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο – Αισθητός σε πολλές περιοχές