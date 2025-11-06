Ναύπακτος: Συνελήφθησαν δύο μαθητές λυκείου για διακίνηση κοκαΐνης

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, ένας 17χρονος και ένας 18χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, χθες το πρωί και το μεσημέρι, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών μέσα σε Λύκειο στη Ναύπακτο, οι δύο μαθητές, κατά το ωράριο λειτουργίας του Λυκείου, εισέρχονταν και εξέρχονταν στο εκπαιδευτικό συγκρότημα, μεταβαίνοντας κάθε φορά σε πυλωτή πολυκατοικίας και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους κατηγορούμενους για έλεγχο, κατά τον οποίο βρήκαν στην κατοχή τους και κατέσχεσαν 125 ευρώ και -2- κινητά τηλέφωνα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην πυλωτή της πολυκατοικίας και στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 14 συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά 6,6 γραμμάρια κοκαΐνης και τις είχαν αποκρύψει οι κατηγορούμενοι, για να τις διακινούν σε χρήστες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας/Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου και ενημερώθηκε η Διεύθυνση του Λυκείου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διακριβωθεί η πηγή προέλευσης των ναρκωτικών, αλλά και ποιοι μαθητές του Λυκείου έκαναν χρήση ναρκωτικών.