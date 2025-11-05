Ναύπακτος: Συνελήφθησαν δύο μαθητές για διακίνηση κοκαΐνης
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη δύο μαθητών σχολείου της πόλης της Ναυπάκτου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 18χρονο, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν φιξάκια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα,
Η αστυνομία έφτασε στη σύλληψη των δύο μαθητών, αξιοποιώντας σχετικά στοιχεία που είχε στη διάθεσή της. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
