Ναύπακτος: 23χρονη τραυματίστηκε σε εμποροπανήγυρη – Της έπεσε στο κεφάλι σίδερο από στέγαστρο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μια 23χρονη τραυματίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Ναύπακτο, όταν ένα κομμάτι σιδήρου έπεσε από την οροφή στεγάστρου εμποροπανήγυρης στην περιοχή Γρίμποβο, μέσα στη χερσαία ζώνη του λιμανιού.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ναυπάκτου, ενώ από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ναυπάκτου συνελήφθη ο 74χρονος εργολάβος που είχε την ευθύνη του στεγάστρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 314 του Ποινικού Κώδικα.

ΕΚΑΒ Ναύπακτος

