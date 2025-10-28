Ναύπακτος: 23χρονη τραυματίστηκε σε εμποροπανήγυρη – Της έπεσε στο κεφάλι σίδερο από στέγαστρο

Μια 23χρονη τραυματίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Ναύπακτο, όταν ένα κομμάτι σιδήρου έπεσε από την οροφή στεγάστρου εμποροπανήγυρης στην περιοχή Γρίμποβο, μέσα στη χερσαία ζώνη του λιμανιού.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ναυπάκτου, ενώ από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ναυπάκτου συνελήφθη ο 74χρονος εργολάβος που είχε την ευθύνη του στεγάστρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 314 του Ποινικού Κώδικα.