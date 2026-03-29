Νάξος: Βρέθηκαν τμήματα οστών στη Μικρή Βίγλα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου στη Λιμενική Αρχή Νάξου, μετά από ενημέρωση για ανεύρεση οστών στη θαλάσσια περιοχή «Μικρή Βίγλα».

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμεναρχείου Νάξου, τα οποία εντόπισαν και περισυνέλλεξαν τμήματα οστών από τη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, τα ευρήματα θα αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Νάξου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών εντοπισμού των οστών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10 ώρες πριν

Λέκκας: Αντέχουν οι Μονές του Αγίου Όρους τη σεισμική δραστηριότητα

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Μπέττυ Μαγγίρα: Το σπαρακτικό “αντίο” στην Μαρινέλλα – “Νιώθω μεγάλη ευλογία που με επέλεξες να σταθώ δίπλα σου”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ο Λευκός Πύργος “Φωτίστηκε” για το Πολλαπλούν Μυέλωμα – Μια Πράξη Ελπίδας και Ενημέρωσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Έδεσσα: Συνελήφθη 28χρονος που είχε στο σπίτι του βάζα με χασίς και κοκαΐνη – Φωτο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ: Πάνω από 500.000 Ευρωπαϊκές Κάρτες Ασφάλισης Ασθενείας εκδόθηκαν το 2025

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος οδηγός κινούνταν ανάποδα στη Βασιλέως Γεωργίου – Δείτε βίντεο