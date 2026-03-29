Νάξος: Βρέθηκαν τμήματα οστών στη Μικρή Βίγλα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου στη Λιμενική Αρχή Νάξου, μετά από ενημέρωση για ανεύρεση οστών στη θαλάσσια περιοχή «Μικρή Βίγλα».

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμεναρχείου Νάξου, τα οποία εντόπισαν και περισυνέλλεξαν τμήματα οστών από τη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, τα ευρήματα θα αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Νάξου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών εντοπισμού των οστών.