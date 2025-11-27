MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

“Να ξαναπάρεις τα παιδιά στο σπίτι, ήταν ωραία” – Φρικτές αποκαλύψεις για τον θείο που ασελγούσε μαζί με τον φίλο στα ανίψια του

THESTIVAL TEAM

Φρίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον 20χρονο θείο από την Αττική, ο οποίος ασελγούσε στα δύο ανιψάκια του ηλικίας 2 και 4 ετών, μαζί με τον 40χρονο σύντροφό του.

Οι πρώτες έρευνες στις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν αποκάλυψαν ένα φρικτό μήνυμα, που «έδεσε» την υπόθεση. «Να ξαναπάρεις τα παιδιά στο σπίτι, ήταν ωραία», έγραφε σε μήνυμα προς τον 20χρονο, ο 40χρονος σύντροφός του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», οι αστυνομικοί βρήκαν σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας στις συσκευές των δύο ανδρών. Στο υλικό απεικονίζονται τα δύο μικρά ανιψάκια, αλλά και άλλα παιδάκια, όλα κάτω των 10 ετών, ενώ εξετάζεται αν γινόταν και διακίνηση των συγκεκριμένων αρχείων.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 έγραψε ότι οι έρευνες ενδεχομένως επεκταθούν και σε μια δεύτερη οικογένεια με μικρά παιδάκια, που ήταν κοντά στο ζευγάρι.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 20χρονος μαζί με τον σύντροφό του ασελγούσαν στα παιδιά της αδερφής του.

Η φρίκη αποκαλύφθηκε, όταν ο 4χρονος αποκάλυψε στους γονείς του τι συμβαίνει, περιγράφοντας ως «παιχνίδι» την κακοποίηση, καθώς έτσι την αποκαλούσε το ζευγάρι.

Τότε, ο πατέρας του έκλεισε ραντεβού με τον 20χρονο θείο στο κέντρο της Αθήνας για να μιλήσουν. Όταν κατάλαβε ότι είναι αλήθεια όσα είπε το παιδί, πήγε στην αστυνομία και ο 20χρονος ομολόγησε.

Ο 40χρονος σύντροφος από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε τα πάντα, ισχυριζόμενος ότι ήταν απλώς παρατηρητής, αλλά τον πρόδωσε η έρευνα στις ηλεκτρονικές συσκευές.

Στη φυλακή ο 40χρονος σύντροφος

Νωρίτερα, τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν εισαγγελέας και ανακριτής στον 40χρονο σύντροφο του 20χρονου. Ο 40χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πειραιά στις 08:00 το πρωί και λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι εξήλθε με σκυμμένο κεφάλι και φορώντας κουκούλα.

Ο 20χρονος θείος και αδερφός της μητέρας των δύο μικρών παιδιών έχει ήδη προφυλακιστεί μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα. Ο 40χρονος συνελήφθη με ένταλμα μερικές ημέρες μετά τον 20χρονο.

