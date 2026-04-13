Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός δικύκλου που προσέκρουσε σε απορριμματοφόρο
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Μία ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στη Μυτιλήνη.
Σύμφωνα με το ertnews.gr, δίκυκλο προσέκρουσε σε απορριμματοφόρο που έκανε αποκομιδή απορριμμάτων με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του δικύκλου.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από την αστυνομία ενώ ο οδηγός του απορριμματοφόρου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπως προβλέπεται όπου κατέθεσε και αφέθηκε ελεύθερος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
