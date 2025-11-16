MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μουζάκι: Άγρια συμπλοκή έξω από μπαρ – Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

|
THESTIVAL TEAM

Άγρια συμπλοκή με συμμετοχή περισσότερων των δέκα ατόμων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) έξω από μπάρ στο Μουζάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr παρέες που είχαν μεταξύ τους διαφορές ήρθαν στα χέρια, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες τρία άτομα μεταφέρθηκαν με τραύματα από μαχαίρι στα Κέντρα Υγείας Μουζακίου και Πύλης.

Στο σημείο έσπευσαν προς ενίσχυση αστυνομικές δυνάμεις από την Καρδίτσα, ενώ το Α.Τ. Μουζακίου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που έφερε μαχαίρι.

Ελληνική Αστυνομία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 ώρες πριν

Τράπεζες: Ρεκόρ 15 ετών θα καταγράψει η πιστωτική επέκταση το 2025

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Υπεγράφη η συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θλίψη στο Περιστέρι: Οδηγός της ομάδας μπάσκετ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κ. Μητσοτάκης να σταματήσει τα κυριακάτικα μακροσκελή σημειώματα, κάθε φορά εκτίθεται όλο και περισσότερο

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι κατέλαβε άλλα δύο χωριά στη νότια Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία Αθήνας-Κιέβου: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια