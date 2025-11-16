Μουζάκι: Άγρια συμπλοκή έξω από μπαρ – Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι
THESTIVAL TEAM
Άγρια συμπλοκή με συμμετοχή περισσότερων των δέκα ατόμων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) έξω από μπάρ στο Μουζάκι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr παρέες που είχαν μεταξύ τους διαφορές ήρθαν στα χέρια, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες τρία άτομα μεταφέρθηκαν με τραύματα από μαχαίρι στα Κέντρα Υγείας Μουζακίου και Πύλης.
Στο σημείο έσπευσαν προς ενίσχυση αστυνομικές δυνάμεις από την Καρδίτσα, ενώ το Α.Τ. Μουζακίου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που έφερε μαχαίρι.
