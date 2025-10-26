Μοσχάτο: Επίθεση από ομάδα 15 ατόμων κατά 2 ανήλικων – Τραυματίστηκε στο πόδι 13χρονος

Θύματα επίθεσης έπεσαν 2 ανήλικοι, το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στο Μοσχάτο. Παρέα 15 ατόμων προσέγγισαν τα 2 παιδιά και ξεκίνησαν να τους χτυπούν με μανία.

Σύμφωνα με το newsit.gr, η άγρια επίθεση έγινε 10 λεπτά πριν τις 20:00, στη μέση του δρόμου στο Μοσχάτο. Οι ανήλικοι, ηλικίας 12 και 13 χρόνων κατήγγειλαν πως οι 15 δράστες ξεκίνησαν να τους χτυπούν αλύπητα σε σώμα και κεφάλι.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο 13χρονος να τραυματιστεί στο πόδι.

Οι αστυνομικοί ελέγχουν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας ώστε να εντοπιστούν οι δράστες.

Ο λόγος της επίθεσης παραμένει άγνωστος.