Μαθητής έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο – Τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Μαθητής Λυκείου 18 ετών έπεσε από το μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου στον Πύργο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο νεαρός έγινε αντιληπτός από περίοικους που έσπευσαν στο σημείο για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 18χρονος διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Γείτονας που έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες μιλώντας στο ilialive.gr ανέφερε ότι «βρήκαμε το παιδί, στην αρχή προσπαθήσαμε να του κάνουμε ανάνηψη, η οποία πέτυχε και άρχισε να ανασαίνει το παιδί αφού έβγαλε το αίμα από τους πνεύμονες. Ευτυχώς το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του αλλά ανάσαινε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ήταν κοντά και παιδίατρος η οποία βοήθησε και αυτή».

