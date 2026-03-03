Μαρούσι: Πήγαν να κλέψουν φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και έπαθαν… ηλεκτροπληξία – Δείτε φωτό

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής στο Μαρούσι, όταν δύο άνδρες πακιστανικής καταγωγής επιχείρησαν να αφαιρέσουν εξαρτήματα από ηλεκτρικό σταθμό ανεφοδιασμού οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας debater.gr οι δύο άνδρες, ηλικίας 51 και 35 ετών, προσέγγισαν τον σταθμό με σκοπό την κλοπή μεταλλικών και ηλεκτρολογικών μερών. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, υπέστησαν ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν τους μεταφέρουν στο ΚΑΤ.

Ο ένας από τους δύο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο άλλος φέρει σοβαρά τραύματα.

Να σημειωθεί ότι το γνωστό κατάστημα ταχυφαγείου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα έμεινε χωρίς ρεύμα για 45 λεπτά.

Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και το αν υπήρχε και τρίτο άτομο στον χώρο. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο παραβίασης των συστημάτων ασφαλείας του σταθμού φόρτισης.