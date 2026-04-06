MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μαρούσι: Γυναίκα έπεσε από τον 4ο, προσγειώθηκε στον 3ο, ανέβηκε και ξαναέπεσε – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μπροστά σε μια περίεργη υπόθεση βρίσκονται οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για διπλή πτώση γυναίκας από μπαλκόνι διαμερίσματος 4ου ορόφου στο Μαρούσι το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 27χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία είναι σοβαρά τραυματισμένη και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ενώ ο 29χρονος σύζυγός της, με καταγωγή από τη Ρωσία, έχει συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η 27χρονη γυναίκα αρχικά έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από το μπαλκόνι διαμερίσματος 4ου ορόφου στην οδό Αγράφων όπου διέμενε με τον σύζυγο της, με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στο μπαλκόνι του από κάτω διαμερίσματος.

Στη συνέχεια η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της με τον Ρώσο σύζυγό της να καλεί ιδιωτικό ασθενοφόρο.

Λίγη ώρα αργότερα, όμως, η γυναίκα πήδηξε εκ νέου στο κενό από το μπαλκόνι του διαμερίσματος της με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στο παρκινγκ της πολυκατοικίας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι εκτός από τον 29χρονο σύζυγο της 27χρονης, στο ΑΤ Αμαρουσίου προσήχθη και μια 65χρονη που διαμένει στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου στο οποίο έπεσε την πρώτη φορά η γυναίκα από την Ουκρανία.

Πηγή: protothema.gr

Μαρούσι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Απόστολος Γκλέτσος: Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη βλέπω έναν γέρο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ζαχαρίας Ρόχας: Έπαιξα τον ρόλο του Χριστού και παραλίγο να σκοτωθώ στα 33 μου

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Οι on air ευχές των συνεργατών της στην έναρξη της εκπομπής – “Η Ξένια μας είναι το νέο μέλος του πλανήτη”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Κώστας Τσιάρας: “Παραιτούμαι από τη βουλευτική ασυλία” – Οι εξηγήσεις για την υπόθεση του γεωργού στην Καρδίτσα

MEDIA NEWS 7 ώρες πριν

Θανάσης Πάτρας σε Απόστολο Γκλέτσο: Ρουσφετάκι είχες κάνει ως δήμαρχος; – Η αφοπλιστική απάντηση του ηθοποιού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Η συγκινητική κίνηση της Παρτίζαν για τα θύματα του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Δείτε εικόνες και βίντεο