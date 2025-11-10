Μακελειό στα Βορίζια: Με τρία όπλα πυροβολήθηκε ο Φανούρης Καργάκης – Μέσα από τις φυλακές η εντολή για τη βόμβα

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η έρευνα για το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης με τις αρχές να αναζητούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, που μίλησε στο Live News οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης έπεσε νεκρός στο μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης αφού τον πυροβόλησαν με τρία διαφορετικά όπλα.

Πρόκειται για ένα καλάσνικοφ, για ένα πιστόλι ενώ το αυτοκίνητό του δέχτηκε πυρά στο πίσω μέρος από καραμπίνα.

Ο αστυνομικός συντάκτης είπε επίσης, πως σύμφωνα με μαρτυρία, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν από την οικογένεια της 56χρονης αλλά και οι τραυματίες από τη συμπλοκή μπήκαν στο ίδιο όχημα.

Έτσι, οι Αρχές εκτιμούν πως πέρα από τα βουνά που ενδέχεται να έχουν κρύψει τα όπλα, θα πρέπει να ελεγχθούν και τα ορεινά μέρη, ειδικά η διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια της 56χρονης ώστε να μεταφέρει τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Από την άλλη, οι Αρχές θεωρούν πως τα όπλα που χρησιμοποίησε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης τα έχει κρύψει άτομο που ήδη κατηγορείται για τη συμπλοκή ή ακόμα και μία γυναίκα.

Μέσα από τις φυλακές η εντολή για τη βόμβα

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, εκτός των άλλων, βρίσκεται και η βόμβα που εξερράγη στο σπίτι της οικογένειας της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, μόλις μία ημέρα πριν το μακελειό.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι Αρχές πιστεύουν πως η εντολή για την ανάθεση της κατασκευής της βόμβας δόθηκε μέσα από τις φυλακές του Αλικαρνασσού και πως η επίσκεψη του Φανούρη Καργάκη στις φυλακές, μόλις μία ημέρα πριν το μακελειό, δεν είναι τυχαία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές εκτιμούν πως την βόμβα της έφτιαξε ένας συγκρατούμενος των μελών της οικογένειας του Καργάκη, ο οποίος ήξερε από εκρηκτικά.

Την ίδια ώρα, η τοποθέτηση της βόμβας εκτιμάται πως έγινε από νεαρό μέλος της οικογένειας του Καργάκη, ο οποίος δεν είναι κάποιο από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης μέχρι στιγμής.