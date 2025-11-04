Μακελειό στα Βορίζια: Με ανιχνευτή μετάλλων η εξόδιος ακολουθία για την 56χρονη στα Χανιά- Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πρόκειται να τελεστεί σήμερα, Τρίτη, στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της κατά την ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Η σορός της θα εκτεθεί στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12:00, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 και θα ακολουθήσει η ταφή.

Γύρω από την εκκλησία έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις, δεδομένων και των καταγγελιών συγγενών της άτυχης γυναίκας ότι δέχονται απειλές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όσοι προσεγγίζουν την εκκλησία θα περνούν από ανιχνευτή μετάλλων, ενώ έκλεισαν ένα νηπιαγωγείο και ένα καφενείο που βρίσκονται στην περιοχή.

Στην εξόδιο ακολουθία για την 56χρόνη αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια, ενώ αμφίβολο θεωρείται να βρεθεί στην κηδεία της μητέρας του ο ένας γιος της 56χρόνης ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Τη Δευτέρα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος», όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη της σε κλίμα βαθιάς οδύνης.