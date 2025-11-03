MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Κλειστά σχολεία σήμερα στο Ηράκλειο λόγω του αιματοκυλίσματος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στα Βορίζια και στον Ζαρό μετά το πρωτοφανές αιματοκύλισμα στην Κρήτη.

Πιο αναλυτικά ο Δήμος Φαιστού αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά αύριο και μεθαύριο τα σχολεία στα Βορίζια και στον Ζαρό, σε μια προσπάθεια να κατευναστούν τα πνεύματα και να αποφευχθούν νέα επεισόδια.

Σχεδόν δύο 24ωρα μετά το μακελειό, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον τέσσερις ακόμη, το χωριό παραμένει σε κατάσταση πολιορκίας, καθώς αστυνομικές δυνάμεις έχουν κατακλύσει την περιοχή.

Η παρουσία τους είναι ισχυρότατη, καθώς επικρατεί έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο νέου αιματοκυλίσματος ανάμεσα στις δύο οικογένειες που βρίσκονται σε πολυετή διαμάχη.

Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη και οι αστυνομικοί θα παραμείνουν στο χωριό για όσο χρειαστεί.

Βορίζια

