Μαχαίρια, κινητά και ναρκωτικά βρέθηκαν στις φυλακές Τρικάλων

Η επιχείρηση σε χώρους κράτησης στις φυλακές Τρικάλων έγινε το πρωί της Πέμπτης (6/11/25) από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 5 κρατούμενοι, καθώς κατείχαν παρανόμως κινητά τηλέφωνά, ενώ ένας κατείχε και 0,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων κρατουμένων καθώς σε κοινόχρηστο χώρο πτέρυγας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια μαχαίρια, ενώ από την έρευνα εντοπίστηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν προς περαιτέρω αξιολόγηση συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (8 USB και κάρτα μνήμης).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.