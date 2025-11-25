Μ. Χρυσοχοΐδης: 12.150 συλλήψεις κακοποιητών το 2025 – 450 καταγγελίες γυναικών το μήνα

Τις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο και τον απολογισμό των δράσεων της ΕΛΑΣ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας όπως και της προστασίας των θυμάτων, έδωσε σήμερα το πρωί, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή στον στον ΑΝΤ1.

Ο υπουργός έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία για το θέμα της βίας κατά των γυναικών, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του γιατί αυξάνονται τα περιστατικά, αλλά τόνισε ότι αυξάνονται και οι καταγγελίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εγκληματικές ομάδες που έχουν εντοπιστεί στην Κρήτη, όπου, όπως είπε, έχουν σχηματιστεί 20 δικογραφίες, στην τοποθέτηση των καμερών που θα αρχίσει σε λίγες μέρες από τις περιφέρειες, αλλά και τα τροχαία και την παράνομη οπλοφορία και διακίνηση όπλων, που εκφράζονται φόβοι ότι θα ενταθεί μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των πολιτικών του Υπουργείου σχετικά με τη βία κατά των γυναικών ο κ. Χρυσοχοΐδης τα χαρακτήρισε εντυπωσιακά και ανέφερε: