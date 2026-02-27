Λουτράκι: Χειρουργήθηκε ο 19χρονος που μαχαιρώθηκε στην κοιλιά – Δηλώνει φίλος του 17χρονου που έχασε τη ζωή του

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία ο 19χρονος τραυματίας που δηλώνει φίλος του 17χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα από μαχαίρωμα στο Λουτράκι. Ο 19χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, τον 17χρονο που έπεσε νεκρός, εντόπισε αρχικά ο αδελφός του, κοντά στον περιφερειακό του Ηρακλείου, σε ένα απόμερο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα, ο 19χρονος τραυματίας πήγε μόνος του στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου.

Οι γιατροί εκεί του είπαν να πάει στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου και πήγε. Οι γιατροί του συνέστησαν ότι πρέπει να γίνει διακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας και έτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία», με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην κοιλιακή χώρα.

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Ο τραυματίας υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται στη θωρακοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου.

Άγνωστο παραμένει πώς προκλήθηκαν τα τραύματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το τι προηγήθηκε αλλά και σε ποιο σημείο σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, αν αυτό υπάρχει, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου.

Το μόνο που έχει πει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι πως το θύμα ήταν φίλος του.

Τι εξετάζεται

Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες της αστυνομίας για το συμβάν βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το korinthostv, ο 19χρονος τραυματίας ισχυρίζεται στην αστυνομία ότι είναι θύμα τροχαίου, ωστόσο οι γιατροί επιμένουν πως τα τραύματά του προκλήθηκαν από μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν το σημείο, όπου φέρεται να έγινε το αιματηρό επεισόδιο, ώστε να συγκεντρώσουν στοιχεία και να διαλευκάνουν την υπόθεση.