Λόρα: Δεν θέλει καμία επαφή με τους γονείς της και τις ελληνικές Αρχές η 16χρονη

Σε δομή φιλοξενίας βρίσκεται η 16χρονη Λόρα που είχε εξαφανιστεί από την Πάτρα στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου. Η έφηβη εντοπίστηκε στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου και είναι καλά στην υγεία της.

Η Λόρα δήλωσε την επιθυμία της να μην έχει καμία επαφή τόσο με τους γονείς της όσο και με τις ελληνικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr. Οι γερμανικές αρχές ακολουθούν τις επιθυμίες του παιδιού και ενημέρωσαν πως είναι καλά, κατά τις ίδιες πηγές ενημέρωσης.

Η εξαφάνιση στην Πάτρα

Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου όταν οι γονείς της, οι οποίοι είναι Γερμανοί και ζουν μόνιμα στην Πάτρα, προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι η κόρη τους αγνοείται.

Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως χρειαζόταν χρήματα για να πάει κάπου.

Στη συνέχεια η Λόρα έφυγε από την Πάτρα και έφτασε στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στου Ζωγράφου με ταξί. Ο οδηγός κατέθεσε ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Μετά την άφιξη της στην Αθήνα, η Λόρα επισκέφθηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο και έβγαλε εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Στις 9 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε στίγμα της παρουσίας της στο Βερολίνο, ενώ διαρκής ήταν η επικοινωνία της ΕΛΑΣ με τις γερμανικές Αρχές και τη Europol όλο το προηγούμενο διάστημα.

Τελικά η έρευνα για τον εντοπισμό της έληξε αίσια καθώς χθες Πέμπτη (26/2) η κοπέλα εντοπίστηκε στο Βερολίνο.