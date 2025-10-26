MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ληστεία στον Πειραιά: Έδεσαν 62χρονο και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σκηνές τρόμου έζησε το βράδυ του Σαββάτου 62χρονος στον Πειραιά, όταν δύο άγνωστοι εισέβαλαν στο διαμέρισμά του στην οδό Καραολή και Δημητρίου προκειμένου να τον ληστέψουν.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίασαν την κεντρική είσοδο του σπιτιού λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Μόλις βρέθηκαν μέσα, ακινητοποίησαν τον 62χρονο και τον έδεσαν στα άνω και κάτω άκρα με σχοινί.

Ακολούθως, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και κοσμήματα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο άνδρας, αν και σοκαρισμένος, δεν φέρει τραυματισμούς.

Πειραιάς

