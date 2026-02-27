Λέρος: Θύμα κακοποίησης από τον πατέρα του ο 18χρονος – Του είχε πετάξει κοπίδι και τον είχε γρονθοκοπήσει ενώ ήταν ξαπλωμένος κάτω

Nέα διάσταση φαίνεται ότι αποκτά το έγκλημα στη Λέρο, όπου ο 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του, πετάγοντάς του ένα κυλινδροπίστονο στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το protothema, οι καβγάδες μεταξύ πατέρα και γιου, όπως προκύπτει, ήταν συχνοί, ενώ το 2022, όταν ο γιος ήταν μόλις 14 ετών, είχε πέσει θύμα κακοποίησης.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τον Αύγουστο του 2022, ο πατέρας φέρεται να είχε επιτεθεί στον ανήλικο τότε γιο του, πετώντας του κοπίδι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Στη συνέχεια, κι ενώ το παιδί ήταν ξαπλωμένο στο σπίτι του, ο πατέρας μπήκε μέσα, τον τράβηξε από τα χέρια για να σηκωθεί, χτυπώντας τον παράλληλα με γροθιές στο μπράτσο και στη συνέχεια τον έβγαλε από τον χώρο για να τον βοηθήσει στη δουλειά του.

Ο πατέρας είχε συλληφθεί τότε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα είχε αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Η μητέρα του 18χρονου πάντως ανέφερε ότι ο πατέρας δεν φερόταν καλά στο παιδί και το κακομεταχειριζόταν, με αποτέλεσμα συχνούς καβγάδες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιδί είχε πέσει επανειλημμένα θύμα κακοποίησης.

Ο 18χρονος αρνείται ότι σκόπευε να τον σκοτώσει

Η αιματηρή κατάληξη ήρθε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν πατέρας και γιος ήρθαν σε διαπληκτισμό στο συνεργείο που διατηρούσε ο πρώτος.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 18χρονος φέρεται να πέταξε ένα κυλινδροπίστονο προς τον πατέρα του, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει. Ο νεαρός συνελήφθη και φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.