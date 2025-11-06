Λεωφόρος Σχιστού: Άνδρας απειλούσε να πέσει από γέφυρα, κατέβηκε σώος μετά από λίγη ώρα
Φωτογραφία: Intime
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης (06/11) στη λεωφόρο Σχιστού στη συμβολή με την οδό Τριπόλεως, με έναν άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό από μια γέφυρα.
Όπως αναφέρει το newsit.gr, η κινητοποίηση ήταν μεγάλη με την αστυνομία, αλλά και την πυροσβεστική να φτάνουν άμεσα στη λεωφόρο Σχιστού με τον συναγερμό να παίρνει τέλος, καθώς κατέβασαν τον άνδρα από την γέφυρα.
Για λίγη ώρα η περιοχή αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις που προσπαθούσαν να τον μεταπείσουν να κατέβει.
