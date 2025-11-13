Λεωφορείο συγκρούστηκε με αγροτικό στον Αλίαρτο – Πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο τραυματίες
Τροχαίο με λεωφορείο να συγκρούεται με αγροτικό όχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, στην περιοχή της Αλίαρτου.
Σύμφωνα με το radiothiva.gr, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Λιβαδειάς-Αλίαρτου στο ύψος της αεροπορικής βάσης.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγείας τους, ενώ οι δύο επιβάτες του αγροτικού τραυματίστηκαν και εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους
Στο σημείο βρέθηκαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο τραυματιών.
Ολοκληρώθηκε ο #απεγκλωβισμός δύο τραυματισμένων ατόμων από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Ε.Ο. Θήβας – Λειβαδιάς, στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιών Βοιωτίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 13, 2025
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Αχαΐα: Ανείπωτος πόνος στην κηδεία του 3χρονου που σκοτώθηκε πέφτοντας από μαντρότοιχο με τον θείο του – Δείτε φωτογραφίες
- Στο πένθος όλο το Μαυρονέρι Κιλκίς για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη – “Δεν είναι καλή η κατάσταση στο χωριό”
- Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρο ο νεαρός που βιντεοσκόπησε 68χρονη πελάτισσα στην τουαλέτα επιχείρησης