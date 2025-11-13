MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λεωφορείο συγκρούστηκε με αγροτικό στον Αλίαρτο – Πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο τραυματίες

Φωτογραφία: Intime
Τροχαίο με λεωφορείο να συγκρούεται με αγροτικό όχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, στην περιοχή της Αλίαρτου.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Λιβαδειάς-Αλίαρτου στο ύψος της αεροπορικής βάσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγείας τους, ενώ οι δύο επιβάτες του αγροτικού τραυματίστηκαν και εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους

Στο σημείο βρέθηκαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο τραυματιών.

