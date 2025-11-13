Λεωφορείο συγκρούστηκε με αγροτικό στον Αλίαρτο – Πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο τραυματίες

Τροχαίο με λεωφορείο να συγκρούεται με αγροτικό όχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, στην περιοχή της Αλίαρτου.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Λιβαδειάς-Αλίαρτου στο ύψος της αεροπορικής βάσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγείας τους, ενώ οι δύο επιβάτες του αγροτικού τραυματίστηκαν και εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους

Στο σημείο βρέθηκαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο τραυματιών.