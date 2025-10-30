MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λεωφορείο στον Πειραιά παρέσυρε ηλικιωμένη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Πειραιά το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, όταν μια ηλικιωμένη παρασύρθηκε από λεωφορείο την ώρα που προσπαθούσε να επιβιβαστεί.

Το ατύχημα έγινε στην λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά ενώ η 72χρονη τραυματίστηκε σοβαρά από την παράσυρση από το λεωφορείο και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Αττικόν», σύμφωνα με το newsit.gr.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Πειραιάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Mε καρκίνο των γεννητικών οργάνων διαγνώστηκε ο 20χρονος ΝΒAer γκαρντ της Οκλαχόμα Νίκολα Τόπιτς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία της League Phase μετά από τρεις αγωνιστικές, τέσσερις ομάδες με 3Χ3

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Σταμάτης Φασουλής: Για δέκα χρόνια έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Επιτάχυνση και απλοποίηση αδειοδοτήσεων και εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 12 ώρες πριν

Μιχαηλίδου: Σήμερα η νέα πρόσκληση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάρτι γενεθλίων για σκύλους, με τούρτες και μπουφέ για τους τετράποδους καλεσμένους