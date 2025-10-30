Λεωφορείο στον Πειραιά παρέσυρε ηλικιωμένη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Πειραιά το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, όταν μια ηλικιωμένη παρασύρθηκε από λεωφορείο την ώρα που προσπαθούσε να επιβιβαστεί.

Το ατύχημα έγινε στην λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά ενώ η 72χρονη τραυματίστηκε σοβαρά από την παράσυρση από το λεωφορείο και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Αττικόν», σύμφωνα με το newsit.gr.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.