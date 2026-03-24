Λάρισα: Συνελήφθη γυναίκα για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη μιας γυναίκας, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, προχώρησαν οι αρχές της Λάρισας.
Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, κατόπιν εντάλματος που είχε εκδοθεί από την ανακρίτρια Ροδόπης.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
