Λάρισα: Συνελήφθη γυναίκα για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία

Στη σύλληψη μιας γυναίκας, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, προχώρησαν οι αρχές της Λάρισας.

Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, κατόπιν εντάλματος που είχε εκδοθεί από την ανακρίτρια Ροδόπης.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.