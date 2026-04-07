Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο με ΙΧ, βανάκι και μία μηχανή – Διασωληνωμένος 47χρονος στο νοσοκομείο

Σμπαράλια έγιναν κυριολεκτικά τρία οχήματα που ενεπλάκησαν σε μίνι καραμπόλα έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα στην είσοδο της Νίκαιας, σήμερα το μεσημέρι της Μ. Τρίτης και συγκεκριμένα λίγο μετά τη 1 μ.μ.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, ένα βανάκι και μία μηχανή ήταν τα οχήματα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 47χρονου ο οποίος παραλήφθηκε και μεταφέρθηκε επειγόντως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο 47χρονος διασωληνώθηκε αμέσως, με τους γιατρούς να έχουν σκύψει από πάνω του, καθώς ο τραυματισμός ήταν πολύ σοβαρός.

Προς στιγμή δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο λόγω του τροχαίου και στα δύο ρεύματα του δρόμου.

