Λάρισα: Παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας γρονθοκόπησε βοηθό διαιτητή

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε την Κυριακή (23/11) κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα για το πρωτάθλημα της Α’ Τοπικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Λάρισας, όπως προκύπτει από όσα καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι διαιτητές ανέφεραν πως ο δεύτερος βοηθός γρονθοκοπήθηκε από διοικητικό της ομάδας, το οποίο εισήλθε απρόκλητα στον αγωνιστικό χώρο.

Δεν έμεινε όμως εκεί η ένταση. Ένα ακόμη στέλεχος της ομάδας φέρεται να απείλησε λεκτικά τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Όπως επισημαίνεται στο φύλλο αγώνα, ακούστηκαν απειλητικές φράσεις περί «ξύλου» και «θα σας… γ@@@@@@@», ενώ μετά τη λήξη του αγώνα, οι διαιτητές προχώρησαν σε μήνυση, καταγγέλλοντας σωματική βία, απειλές και εξύβριση.

«Πρόκειται για μία ασχήμια που δυστυχώς βλέπουμε ακόμη να συμβαίνει στο ποδόσφαιρο την οποία ως άνθρωπος αλλά και ως πρόεδρος της ΕΠΣ Λάρισας καταδικάζω απερίφραστα. Η βία δεν είναι ποτέ και για κανέναν λόγο λύση.

Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη» δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Λάρισας, κ. Δημήτρης Μπουχλαριώτης.