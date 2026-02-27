MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λάρισα: Μικρό παιδί χτύπησε το κεφάλι στο μπάνιο – Mεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (27/2) στην Λάρισα και συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίας καθώς ένα μικρό παιδί χτύπησε το κεφάλι του ενώ βρισκόταν στο μπάνιο του σπιτιού του.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να το παραλάβει μέσα σε κουβέρτα, ώστε να διακομιστεί στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με την συνδρομή περιπολικών για να διευκολυνθεί η μεταφορά.

Λάρισα

