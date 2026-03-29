Λάρισα: Καυγάδισε με οδηγό λεωφορείου και τον απείλησε με ψαροντούφεκο

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (28/3) στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το συμβάν έγινε κοντά στην πλατεία της Φιλιππούπολης όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ένας οδηγός αστικού λεωφορείου διαπληκτίστηκε με έναν οδηγό άλλου οχήματος.

Η φραστική διαμάχη ξέφυγε με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος οδηγός του οχήματος να βγάλει από το αυτοκίνητο ένα οπλισμένο ψαροντούφεκο και να απειλήσει τον εμβρόντητο οδηγό του αστικού!

Ευτυχώς επενέβησαν περαστικοί ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο η Ελληνική Αστυνομία που οδήγησε τον οδηγό του οχήματος στο τμήμα, κατάσχοντας το ψαροντούφεκο.

Ελέγχεται επίσης η πληροφορία πως στο όχημά του βρέθηκε και ένα μαχαίρι.