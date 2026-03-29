MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λάρισα: Καυγάδισε με οδηγό λεωφορείου και τον απείλησε με ψαροντούφεκο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (28/3) στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το συμβάν έγινε κοντά στην πλατεία της Φιλιππούπολης όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ένας οδηγός αστικού λεωφορείου διαπληκτίστηκε με έναν οδηγό άλλου οχήματος.

Η φραστική διαμάχη ξέφυγε με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος οδηγός του οχήματος να βγάλει από το αυτοκίνητο ένα οπλισμένο ψαροντούφεκο και να απειλήσει τον εμβρόντητο οδηγό του αστικού!

Ευτυχώς επενέβησαν περαστικοί ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο η Ελληνική Αστυνομία που οδήγησε τον οδηγό του οχήματος στο τμήμα, κατάσχοντας το ψαροντούφεκο.

Ελέγχεται επίσης η πληροφορία πως στο όχημά του βρέθηκε και ένα μαχαίρι.

Λάρισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Σταμάτης Κραουνάκης για Μαρινέλλα: Δεν ήθελε να το πει αυτό η ίδια για τον εαυτό της

ΔΕΘ 16 ώρες πριν

Σήμερα και αύριο το Thessaloniki Wine Show στη ΔΕΘ με πάνω από 120 οινοποιεία και 1500 ετικέτες κρασιών

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Στην Ιορδανία ο Ζελένσκι για σημαντικές συναντήσεις – Αναζητά στήριξη στον πόλεμο με τη Ρωσία

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Έλλη Κοκκίνου: Πάντα όταν έβλεπα τη Μαρινέλλα, γονάτιζα στα πόδια της, σαν να ήμουν ένα πολύ μικρό παιδάκι, πολύ μικρή μπροστά της

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Μπέττυ Μαγγίρα: Το σπαρακτικό “αντίο” στην Μαρινέλλα – “Νιώθω μεγάλη ευλογία που με επέλεξες να σταθώ δίπλα σου”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Πάτρα: Συλλήψεις δύο ατόμων για πώληση αλκοόλ σε 15χρονη – Βρέθηκε μεθυσμένη σε πεζόδρομο